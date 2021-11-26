"Мы сделаем так, как вы захотите": Лукашенко приехал в лагерь мигрантов у границы с Польшей

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Он также заявил, что власти Польши "потеряли связь с реальностью"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к мигрантам в лагерь в Брузгах, неподалеку от польской границы, и выступил перед ними с сорокаминутной речью. Видео выступления опубликовано на Youtube-канале "Европейской правды".

Лукашенко заверил людей, что понимает, что они "просто попали в беду", ища лучшей жизни, и им не грозит депортация из Беларуси в родные страны, им дадут свободный выбор между возвращением домой или последующими попытками попасть на территорию ЕС.

"Мы, белорусы, и я тоже как президент Беларуси, будем делать все так, как вы захотите - даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то", - заявил Лукашенко.

Лукашенко повторил свое заявление о том, что Ангела Меркель якобы согласилась принять в Германии около 2000 мигрантов, которые хотят присоединиться к своим родственникам, которые уже в Германии, но "блокируют это поляки". Напомним, представитель канцлера сообщал, что это предложение отклонили.

Он также заявил, что власть Польши "потеряла связь с реальностью", и призвал поляков "вразумить своих политиков", которые якобы с помощью обездоленных мигрантов "хотят решить свои внутренние и внешние проблемы", отвлекая на эту тему внимание Брюсселя и собственных граждан.

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Ранее сообщалось, что группа агрессивно настроенных мигрантов с Ближнего Востока штурмом пыталась попасть из Беларуси в Польшу. Иностранцы силой преодолевали заграждения из колючей проволоки на границе.