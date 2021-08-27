Мы разочарованы: Кулеба прокомментировал заявление президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
По его словам, эти заявления не соответствуют дружественному характеру отношений между странами
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что наше государство якобы не готово к членству в Европейском Союзе. Об этом он рассказал в эфире Украина 24.
По словам главы МИД, чуть больше чем 20 лет назад западные страны также говорили эстонцам, литовцам и латвийцам, что им "еще надо 20, 30 лет в ЕС и НАТО, созреть".
"Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло. Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали самым искренним и лучшим образом", - отметил Кулеба и добавил, что позиция и оценка Украины были доведены до МИД Эстонии и посла Эстонии в Украине.
"Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина – безусловно, друзья и партнеры", - подытожил украинский министр.
Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в Европейском Союзе.
Также глава Эстонии считает, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса (НАТО), пока не вернет все оккупированные территории.