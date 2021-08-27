Мы разочарованы: Кулеба прокомментировал заявление президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

По его словам, эти заявления не соответствуют дружественному характеру отношений между странами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что наше государство якобы не готово к членству в Европейском Союзе. Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

По словам главы МИД, чуть больше чем 20 лет назад западные страны также говорили эстонцам, литовцам и латвийцам, что им "еще надо 20, 30 лет в ЕС и НАТО, созреть".

"Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло. Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали самым искренним и лучшим образом", - отметил Кулеба и добавил, что позиция и оценка Украины были доведены до МИД Эстонии и посла Эстонии в Украине.

"Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина – безусловно, друзья и партнеры", - подытожил украинский министр.

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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в Европейском Союзе.

Также глава Эстонии считает, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса (НАТО), пока не вернет все оккупированные территории.