"Мы рабами станем": Что думают украинцы об открытии рынка земли

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Уже в июле в Украине официально заработает рынок земли. Таким образом, по инициативе президента Владимира Зеленского, миллионы гектаров украинских черноземов уйдут с молотка. Украинцев такие перспективы волнуют и местами даже пугают. Своим мнением они поделились в программе "Чуємо кожного".

"Он (президент, - ред.) говорил, что везде будет народовластие, что будет прислушиваться к народу... Люди кричат, просят обратить внимание на людей, которые живут в селе. Земля сегодня - это основа", - высказался одессит.

"У нас есть пай. Мы хотим работать на своей земле, как наши родители. Они же это заработали. А приедет какой-то иностранец, заберет, и что - мы рабами станем", - сказала жительница Николаевской области.

"У наших украинцев нет даже за что карантин пережить... То есть землю купить, я считаю, что нет", - отметил мужчина из Днепропетровской области.

"Это богатство, которое у меня есть - единственное. Больше у меня ничего ценного нет. Поэтому в память о себе я бы хотела оставить эту землю своим внукам", - призналась одесская пенсионерка.

"Скупят иностранцы, у нас народ бедный, не сможет купить", - заявил одессит.

"Это наша земля, ее хоть на хлеб мазать. Это же чернозем - такая ценность. Это дороже, чем газ или нефть", - подытожила жительница Одессы.