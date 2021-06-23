Мы покажем еще раз всю ущербность и недальновидность власти, которая шьет дела белыми нитками,- Лесик

Андрей Лесик Перший Незалежний

Все уголовные дела сфальсифицированы, а сама процедура их расследования - грубо нарушена, утверждает Андрей Лесик

Дела против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика закончатся ничем и еще раз покажут ущербность и недальновидность власти. Ведь именно правящая верхушка фальсифицирует обвинения против представителей оппозиции, грубо нарушая закон.

Об этом под Дзержинским судом Харькова 23 июня сообщил обвиняемый, нардеп от ОПЗЖ Андрей Лесик, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Основную цель, какую они ставили в 2017 году, когда меня закрывали в СИЗО незаконным образом, главной целью был срыв обмена пленными, которыми занимался Виктор Медведчук. Закрыли меня в СИЗО, поставили цель, что якобы манипулируя, шантажируя, в том числе, возможно, Медведчука, какие-то там условия и так далее. Ко мне обращались десятки раз неизвестные люди, правоохранители в СИЗО, уговаривали меня, что я должен согласиться со своей виной, уехать на обмен. Я говорил твердое "нет", я отказывался, потому что как можно признавать свою вину, которой нет. Поэтому в данном случае мы покажем еще раз всю ущербность власти, всю ее недальновидность и самое главное, что все эти дела шьются белыми нитками, они даже не то что профнепригодные, ну не может быть, чтобы потерпевший и следователь один и тот же человек. Надуманность дела очевидна", - заявил представитель ОПЗЖ.

Отметим, что обвинения Лесику инкриминировали по ряду статей. В частности, за репост гиперссылки в Фейсбуке, а также за якобы избиение сотрудников СБУ.

"Мы действуем исключительно в рамках закона. Обвиняюсь я по статье 110 ч. 2, это репост гиперссылки, пост в Фейсбуке за 16 апреля 2014 года. В качестве доказательств у меня изъяли телефоны и якобы я с них сделал в 2014 году публикацию. Более того, этой публикации нет... Я десятки раз говорил и еще раз скажу, что в моем деле следователь и потерпевший, работник СБУ, майор - один и тот же человек. То есть меня в статусе потерпевшего закрывали в СИЗО, допрашивали, назначали идиотские экспертизы... Прокуроры, которые приходили на заседание, понятное дело, что они выполняли заказ и их руками реализовывались те пожелания, которые ставила власть", - заявил Лесик.

Оппозиционер добавил, что ему 76 дней пришлось незаконно находится в СИЗО, а затем еще девять месяцев под круглосуточным домашним арестом (за якобы избиение группы работников СБУ).

"Группу работников СБУ я якобы избивал в больничной палате, лежа под капельницей, когда из катетера лилась кровь, мы эти записи смотрели... Мне стыдно за таких работников СБУ, которые понимают, что дело закончится ничем, они всего лишь стали инструментом, их всего лишь использовали и выбросили, и на этом все закончится. Но тут важно одно, эта победа будет одна на всех. Это будет наша победа", - сказал Лесик.

Он также подчеркнул, что обвинение по ст.110 ч.2 (за пост в Фейсбуке) не было внесено в ЕРДР на момент расследования. И это грубое нарушение закона.

"Дело по Фейсбуку не было внесено в ЕРДР, они расследовали все преступления без внесения в ЕРДР, то есть вы понимаете уровень дна? А уголовные дела, ну было у меня их порядка 11, может 15, все они закрыты за отсутствием состава преступления. А те, которые остались, они тоже будут закрыты за отсутствием состава преступления", - подытожил депутат.