Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках: Зеленский в Нью-Йорке

Офис президента

Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с разными странами

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная Ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопросы по Донбассу и Крыму, передает телеканал "Дом"

"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность. Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", - сказал он.

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с разными странами.

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

Президент Украины акцентировал, что из-за геополитической ситуации "трясет весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", – резюмировал он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит с речью во второй половине среды.