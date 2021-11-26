"Мы это обещали, и это будет сделано": Зеленский о сокращении депутатов в Раде

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос сокращения количества депутатов в Верховной Раде. Он заверил, что это будет обязательно осуществлено. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

"История, связанная с количеством депутатов. Вы знаете, что это больной вопрос, депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады Украины. Все реагируют так: мы пошли вам навстречу, отменили мажоритарку, у нас более чистый формат голосования... Я считаю, что мы это обещали, сокращение числа депутатов, и оно будет обязательно сделано", - отметил Зеленский.

Напомним, во время сегодняшнего пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного наступления Российской Федерации сохраняется ежедневно, но украинская сторона готова к любой эскалации.