МВД Польши заявил об угрозе гибридных атак против Украины

В частности, речь идет об использовании нелегальных мигрантов

Против Украины существует угроза гибридных атак, в частности, с использованием нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает пресс-служба МВД Украины .

Согласно сообщению, сегодня, 29 ноября, состоялся разговор министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с польским коллегой, который рассказал про временную деэскалацию напряженности на границе с Беларусью. Кроме того, глава польского МИД сообщил об изменении тактики мигрантов, которые пытаются прорваться через белорусско-польскую границу.

"По нашим оценкам, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины. Польша готова решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул Мариуш Каминский.

В свою очередь, Денис Монастырский подчеркнул, что Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий относительно возможного подрыва ситуации внутри страны, а также каким образом ухудшение ее отношения с Польшей и ЕС.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил 175 млн гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации социального характера на границе с Беларусью.