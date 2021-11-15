МВД назвало стоимость "стены" на границе с Беларусью

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Украина имеет общую границу с Беларусью длиной почти 1100 километров. Её обустройство будет стоить миллиарды

На инженерное обустройство границы Украины с Беларусью нужно 7 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник, 15 ноября, опубликовал в Facebook представитель МВД Артем Шевченко.

"Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 миллиардов гривен", - написал он.

Шевченко отметил, что с прошлого года между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии, которое предусматривает, что в случае пересечения границы нелегальные мигранты должны быть выдворены обратно, и Беларусь обязана будет их принять.

Также он напомнил об опыте сдерживания людей на белорусской границе, когда в прошлом году осенью там собрались паломники-хасиды.

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Напомним, Украина готовится к любым сценариям развития ситуации на границе Польши с Беларусью. По данным разведывательных органов, на территории Беларуси находится около 16 тысяч человек — так называемых беженцев.