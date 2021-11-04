МВД должно провести расследование и разъяснить действия правоохранителей в отношении Ильи Кивы, – решение профильного Комитета ВР

ОПЗЖ

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас обратится к главе МВД Денису Монастырскому о проведении служебного расследования ситуации с задержанием правоохранителями на 3,5 часа народного депутата фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Соответствующее решение было принято в ходе голосования на заседании Комитета 3 ноября.

"Ставлю на голосование предложение члена Комитета Устиновой об обращении к главе МВД Денису Монатырскому о проведении служебного расследования и разъяснения, почему человека 3,5 часа задерживали без каких-либо пояснений. 16 голосов "ЗА", решение принято, я обращусь к министру внутренних дел", - сказал он.

В свою очередь член комитета Артём Дмитрук отметил важность коллективной реакции парламентариев на такие действия правоохранителей по отношению к народному депутату.

"Наш комитет – это одна рабочая команда, и на протяжении двух лет мы показывали один из лучших результатов в парламенте. И пока Илья Кива является народным депутатом Украины и членом нашего Комитета, мы должны сделать обращение и получить полное разъяснение и объяснение тех действий, которые проводили правоохранительные органы. Потому что это сегодня произошло с Ильей Кивой, а завтра – с каждым из нас", - сказал он.

В ходе выступления на заседании Илья Кива подчеркнул, что остановка его автомобиля правоохранителями на Столичном шоссе в Киеве 1 ноября произошла в нарушение всех норм.

"На трассе в черте Киева мой автомобиль был остановлен, мне были предъявлены обвинения в нарушении ПДД, но это всего лишь была провокация. Мою машину разблокировали лишь спустя 3,5 часов, и у меня есть информация, что это была спланированная операция в отношении меня. Единственное что - она прошла коряво. Была поставлена задача попасть ко мне в автомобиль без постановления суда, под видом неотложного обыска. У меня есть понимание, почему они вели себя подобным образом, кто за этим всем стоит, кто контролировал ход этой истории", - сказал нардеп.

Вместе с тем он заявил о намерении в дальнейшем не посещать заседания Комитета – из-за конфликта интересов.

"Потому что, как я понимаю, Национальная полиция своими действиями оказывает на меня давление и препятствует моей депутатской деятельности. Я, как член Комитета, не могут писать обращения, потому что это будет воспринято, как давление с моей стороны. Если у правоохранительной системы в отношении меня есть подозрения и ведутся негласные следственные действия, то у меня вопросов нет. Это и есть конфликт интересов, и я готов отстраниться от работы Комитета, чтобы никак не оказывать давления. Но если правоохранительная система таким образом несёт угрозу и ограничивает мою депутатскую деятельность, то это требует разбирательств и оценки Комитета", - отметил Илья Кива.

При этом он добавил: "За нарушение ПДД не приезжает спецодразделение ТОР, следственно-оперативная группа и уголовный розыск в составе 30-ти человек. Если они считают, что народный депутат несёт такую угрозу, что надо 30 автоматчиков, то для меня это честь", - подытожил оппозиционер.