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Музыка: Зеленский предал ветеранов ВОВ и наплевал на своих предков

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает путь Петра Порошенко и так же пытается переписать историю Украины. Об этом заявил глава Днепропетровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, сообщает пресс-служба организации.

По его мнению, президент предал своих предков, наплевав на подвиг украинцев, которые защищали страну от нацистов.

"Последние 7 лет власть пытается переписать нашу историю, но я искренне верю в то, что здравый рассудок все же восторжествует. Наша партия одна из немногих, которая действительно помогает ветеранам, мы всегда с ним на связи и всегда готовы помочь. Эти люди самые настоящие герои, и мы не должны забывать свою историю, ведь без истории не может существовать ни одно государство. Украина — страна победитель", — заявил Музыка.

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