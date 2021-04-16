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Музыка: Власть не допустит продажу "Спутника V" в Украине несмотря на смерти

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Украинская власть не допустит ввоз и продажу российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил глава Днепровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, передает пресс-служба организации.

По его мнению, вопрос закупки вакцины в Украине превратился в политический. И несмотря на то, что вакцины не хватает, а та, что будет доступна в будущем — подходит не всем, привиться "Спутником V" в Украине возможности не будет.

"Кейс вакцинации полностью провален. Доверие людей к действующей власти провалено. Нам обещали одно, а получили мы "Ковишилд" и "Синовак", сейчас "Пфайзера", правда, немного подкинули, но до простых смертных вряд ли он дойдет. У правительства было много времени, чтобы закупить вакцины и призвать население к вакцинации. А сегодня мы имеем сотни смертей и власть все равно не смотрит в сторону "Спутника V". Многим противопоказано вакцинироваться "Пфайзером" или "Ковишилдом". Я считаю, что на рынке должны быть все вакцины. Для того, чтобы человек мог привиться той вакциной, которая подходит ему", — заявил Музыка.

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