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Музыка: В Украине продолжает действовать избирательное правосудие

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Из-за сломанной судебной системы каждый украинец находится под угрозой. Об этом заявил руководитель Днепропетровской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка в эфире телеканала "Перший Незалежний", сообщает пресс-служба организации. 

"Санцкии СНБО — это хорошо, но все обвинения нужно подкреплять фактами. Нужно все доказывать в судах, а не так как получается сегодня. Сейчас СНБО слепо выполняет приказы Зеленского, но в действительности они не способны это все правильно документально оформить, поскольку у них нет доказательств. Это в очередной раз говорит о том, что многие решения СНБО носят исключительно политический характер. Давление на оппозиционные телеканалы, закрытие своих оппонентов по решению СНБО — это явно не путь в демократию. Когда-то это закончится, невозможно постоянно принимать незаконные решения", — заявил Музыка.

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