Музыка: Суд над оппозицией — это незаконное устранение политических оппонентов

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Обыски в офисах оппозиции и суд над Виктором Медведчуком свидетельствуют о том, что правительство Зеленского загнало себя в тупик и ничего не может предложить нашей стране для улучшения уровня жизни украинцев.

Именно по этой причине, команда президента начала использовать все доступные механизмы для незаконного устранения оппозиции, которая предложила четкий план по восстановлению экономики и мира на Донбассе. Об этом заявил глава Днепропетровской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, передает пресс-служба организации.

"Победа оппозиции в этом деле будет неизбежной. Поэтому власть будет пытаться затянуть этот процесс, собственно сейчас мы это и видим. Обыски показали, что они ничего найти не могут, дела они также в нормальном порядке не могут составить, поэтому эта власть способна только затягивать процесс и давить на других лидеров оппозиции. Я думаю, что у них ничего не получится, поскольку у правительства ничего нет на ОПЗЖ.

Единственная цель всех этих действий — это незаконное устранение своих оппонентов, поскольку бороться законными методами команда Зеленского не способна. Улучшать жизнь людей у них также не получается, поэтому у них остаётся только борьба с теми, кто может прийти им на замену. Люди действительно видят, кто работает, а кто нет. Даже зарубежные лидеры уже говорят о том, что давление на оппозицию недопустимо, поэтому рано или поздно власть должна будет признать свою ошибку и это дело закончится", — заявил Музыка.