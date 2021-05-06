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Музыка: Рейтинг ОПЗЖ оказался бесспорным, поэтому власть натравливает радикалов на офисы партии

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Осуществляя нападения на представительства оппозиции в Полтаве и Харькове, власть стремится бороться с теми, кто еще говорит правду в Украине и отвлечь внимание от провальных реформ. Об этом заявил руководитель Днепропетровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка в эфире телеканала "Стоп Цензура", передает пресс-служба организации.

"Мы испытывали и продолжаем испытывать на себе сильное давление. На выборах нам резали и заливали краской агитационные палатки. Это не действовало в силу того, что люди нас активно поддерживают, и тогда переходили к более серьезным методам воздействия – минировали штаб, проводили ночные обыски и так далее. В данный момент Полтава находится под усиленным давлением из-за того, что под таким давлением со стороны власти находится сейчас Илья Кива.

По сути "вина" оппозиции заключается лишь в том, что мы предлагаем действенные методы по всем ключевым проблемным вопросам Украины – это и вакцинация, и тарифы, и внешнеэкономические вопросы. Власть заботится только о своем рейтинге и отказывается от любых предложений оппозиции, которые могли бы реально улучшить жизнь народа Украины", - заявил Музыка.

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