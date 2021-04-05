Музыка: Политика страны привела к тому, что украинское село не имеет будущего

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Политика страны привела к тому, что украинское село не имеет будущего. Об этом заявил глава Днепровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка после очередной рабочей поездки по Днепропетровской области, передает пресс-служба организации.

"К сожалению, мы видим как украинские села продолжают вымирать. Условий для жизни попросту нет. Во многих деревнях не хватает больниц, магазинов, детских садиков. Во многие села невозможно проехать, скорая помощь и почтальоны вынуждены проходит километры пути, чтобы дойти к цели. Люди отрезаны от остального мира, а у детей нет возможности получить хорошее образование. К этому привела политика этой и прошлой власти, которая не уделяет должного внимания нуждающимся. Власть попросту забыла о своём же народе", – заявил Музыка.