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Музыка: Мы, по указке МВФ, за кредиты отдаём свою землю. В итоге мы останемся без сёл, без урожая, без будущего

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

То, что сейчас проходит в нашей стране, мы уже проходили лет 30 назад. Когда происходила сначала национализация заводов, потом их распродали и в итоге "распилили". Об этом на митинге против продажи земли под Верховной Радой сказал глава Днепропетровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, передает пресс-служба организации.

"И где сейчас все наши заводы? Они либо у иностранцев, либо вообще их не существует. Промышленный потенциал мы весь потеряли. Теперь же мы должны восстановить этот потенциал и не растерять ещё и сельскохозяйственный. Потому что из аграрного придатка Европы мы хотим все-таки превратиться в процветающую страну. Призываю всех помнить, что мы, украинцы, хозяева этой земли. И мы должны думать о будущем и оставить будущим поколениям процветающую, красивую Украину", — заявил Музыка.

Напомним, вчера, 2 июня, в Киеве возле Верховной Рады на митинг против открытия рынка земли, организованный партией "Оппозиционная платформа - За жизнь", собралось около 5 000 человек, митингующих против открытия рынка земли.

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