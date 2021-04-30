Музыка: Коронавирусный фонд украинской власти оказался фейком

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Обещания власти по модернизации медицинской сферы и помощи населению перед лицом пандемии и локдаунов оказались лживыми, а телеканалы закрывают для того, чтобы не мешали президенту обманывать избирателей. Об этом заявил Дмитрий Музыка, глава Днепропетровской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ, в эфире телеканала "Перший Незалежний", передает пресс-служба организации.

"Три локдауна не привели ни к чему – сферу медицины не модернизировали, при этом целый ряд сфер экономики катастрофически пострадали. На примере транспортной системы, одной из самых пострадавших сфер, мы наблюдаем практически коллапс: транспортные компании были вынуждены выпускать больше машин на рейсы при меньшей загрузке из-за ограничений по перевозке людей. Они работали и уходили в минус. По Днепру сокращается количество маршруток: из-за постоянных подорожаний водители не хотят выходить на работу.

В начале пандемии власть, закрывая нас на локдаун, говорила, что есть коронавирусный фонд, из которого будет финансироваться сфера медицины, а также осуществляться помощь гражданам Украины в связи с ограничением возможности работать, и, как следствие, тяжелой экономической ситуации. Фонд оказался фейковым, власть делает все, чтобы люди забыли о нем и обещаниях власти, а чтобы правда глаза не колола, закрываются оппозиционные телеканалы. Правительство думает, что таким образом сможет продолжать обещать, давать людям надежду, и не нести ответственности за свои слова", – заявил Музыка.