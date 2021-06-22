Музыка: Фракция президента целенаправленно блокирует дело "вагнеровцев" покрывая Офис президента

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Временную следственную группу поручили возглавить народному депутату из "Слуги народа" Марьяне Безуглой, но узнав, что заместителем ВСК назначен нардеп Ренат Кузьмин (ОПЗЖ), Марьяна отказалась заниматься расследованием. Это может говорить о том, что правительство скрывает правду и не заинтересовано в расследование данного дела – заявил руководитель Днепропетровской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, передает пресс-служба организации.

"Безуглая ведет себя некомпетентно. Расследование должно было начаться ещё месяц назад. В данном вопросе не должно быть личных предпочтений или ещё чего-то, нравится Кузьмин или не нравится, это важное дело и народ Украины хочет знать правду. В этой ситуации должно быть исключительно профессиональное расследование то, что уже давно анонсировали. К сожалению, правительство не может нормально выполнять свою работу, поскольку им не хватает опыта, не хватает знаний. Есть народный депутат Ренат Кузьмин, но власть не хочет работать с профессионалами, что в очередной раз говорит о том, что данное расследование хотят спустить на тормоза, поскольку если бы включили Рената Кузьмина в данный процесс, то он все расследует и закончится так как оно должно быть, но власть упорно пытается сделать это без него. Поэтому я уверен, что тут больше политическая воля получается, а не какая-то национальная, правительство с точки зрения политики действует в этом вопросе. Нужно действовать в интересах своей страны и работать не только по своим "хотелкам", но и то чего хочет народ и то, что предлагает оппозиция, это может все изменить в лучшую сторону", — заявил Музыка.