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Музыка: Донбасс никогда не вернется в Украину Зеленского

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

Команда президента не заинтересована в мирной Украине. Об этом заявил глава Днепропетровской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка, передает пресс-служба организации.

По его мнению, правительство откровенно обманывает народ и умышленно затягивает мирный процесс используя патриотические лозунги.

"У нас очень сложная ситуация по Донбассу. Все договоренности не выполняются. Мы имеем четкую дорожную карту, которую сначала утвердил Порошенко, потом Зеленский. Мы, вроде как, идём к перемирию, но сейчас ведётся такая политика, что Донбасс никогда не вернется на таких условиях в родные стены, в родную страну. Наша власть сначала делает громкие заявления, а после пытается с ними разобраться, но по факту мы создаём новые международные скандалы убивая к себе доверие мировой общественности и собственного народа. Мы все время со всеми ругаемся. И вместо того, чтобы находить компромисс, мы предлагаем подключать к процессу другие страны, с которыми мы ещё не испортили отношения", — заявил Музыка.

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