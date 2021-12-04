Мулык: Виктор Медведчук прав - все заявления власти звучат от безысходности

РБК

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был прав, когда сказал, что все заявления власти звучат от безысходности. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил политический эксперт Владимир Мулык.

"У меня, к сожалению, складывается впечатление, что после тех двух лет демагогии, скажем так, от руководства страны, мы не видели этих реальных шагов, не видели никаких попыток решения этой конфликтной темы. А на сегодня мы видим еще и попытки даже через международные организации загнать Минск и Минские соглашения, нормандский формат, загнать вообще в ноль. Мы же помним заявления Эрдогана о том, что нужно переносить (место переговоров по Донбассу, - ред.), последние попытки жестко поссориться с Лукашенко, с нашим соседом, и получить еще одну тысячу километров границы, куда загоняют силы и средства.

То есть, власть с одной стороны говорит разумные вещ. Виктор Владимирович (Медведчук, - ред.) абсолютно прав. Это необходимо уже давно. война у нас длится давно, решать этот вопрос необходимо было не просто вчера, а позавчера. власть от безысходности анонсирует такие вещи, от безысходности озвучивает их", - отметил Мулык.

При этом он подчеркнул, что власть понимает, что очень скоро можно получить от партнеров, которые поддерживали Украины, отказ в этой же поддержке.

"Я имею в виду те санкции которые были… То есть, Украина фактически торгует с Россией, а весь мир говорит, слушайте, а как же вы идете во главе угла, копья, впереди, а сами, вместе с этим, делаете совершенно другое, говорите одно, думаете третье… Это, наверное, больше от безысходности", - резюмировал эксперт.