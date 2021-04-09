Можем назначить нового главу КГГА: КМУ ответил на призыв Кличко относительно локдауна

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Шмыгаль заявил, что Киев имеет больше ресурсов для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил сменить руководителя Киевской городской администрации, если Виталий Кличко не может эффективно справиться с ситуацией по распространению коронавируса СOVID-19 в столице. Об этом глава КМУ написал на своей странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, после введения в некоторых регионах красного уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением СOVID-19 выровнялась. Это свидетельствует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

"На сегодня город Киев остается в красной зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должна сегодня сосредоточиться городская власть Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, городской голова Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", - уточнил премьер.

Он также отметил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти и готово к сотрудничеству, если это не политический пиар.

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"Киев имеет едва ли не больше ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у городского головы Киева, который также является главой городской администрации, другая мысль... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и председателя КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.