Москаль: Зеленский живет в микросреде, придуманной сценаристами "95-го Квартала", а не в реальной жизни Украины

Геннадий Москаль. Фото: Сироткина Анастасия/УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский за два года пребывания у власти окончательно погрузился в выдуманный для него окружением мир, и абсолютно не понимает, чем живут простые украинцы. Об этом в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Он живет в микросреде, придуманной сценаристами "95-го Квартала", а не в реальной жизни Украины. Посмотрите, как были размыты все раздражающие его темы перед пресс-конференцией. Откуда ни возьмись – видео Чауса. А как "слили" тему "вагнеровцев"! Купили Гроздева, ОП предоставил ему государственную охрану. Но государственная охрана дается не журналистам, а руководителям правительственных делегаций. И Гроздев говорит, что эта тема уже неактуальна. Вокруг липовой победы Вирастюка нагнули ЦИК. Впервые я вижу, чтобы в избирательный процесс вмешивалась "Альфа". А в бедности, он сказал, виноваты те, кто не платит налоги, и нам нужна "диджитализация", - отметил Москаль.

Комментируя репрессии власти во главе с Зеленским в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, экс-чиновник отметил, что Банковая пыталась запугать оппозиционера, чтобы он покинул Украину.

"Это все было для того, чтобы он покинул Украину, а идти в суд было абсолютно не с чем. В доказательной базе, кроме вырезок из газет, распечаток из интернета, ничего нет. Все эти разговоры, которые есть сегодня, выбрасывает СБУ. УПК говорит, что есть допустимые и недопустимые доказательства. Должна быть санкция суда на прослушивание телефонных разговоров, а такой санкции нет. СБУ не имеет санкций на проведение фоноскопических экспертиз, это производит только НИИ Минюста. Это все ерунда, рассчитанная на слабонервных. К счастью, Медведчук таковым не оказался", - подчеркнул Москаль.

По его словам, в СБУ не может обвиняя, проводить экспертизу по соответствующему делу в своем же институте.

"Это фантазия нынешней власти. Если СБУ обвиняет – не может следствие назначать экспертизы. На это есть независимые НИИ Минюста. Минюстом дается лицензия на каждый вид экспертиз. Есть специалисты, которых в СБУ нет", - добавил экс-чиновник.

Москаль подчеркнул, что в итоге Медведчук окажется в выиграше, а Зеленский потерпит сокрушительное поражение.

"В правоохранительных органах есть поговорка: "Бесперспективных дел нет, дело или идет в суд, или в архив". Дело Медведчука даже в архив не пойдет – оно ​​просто уйдет на свалку украинской истории. Нельзя сшивать белыми нитками то, что не сшивается. В этом деле нет судебной перспективы. Через два месяца они снова должны обратиться в суд, если будут новые доказательства, по поводу избрания меры пресечения. Ничего нового не будет. Это чисто политическое давление, и та цепочка – закрытие телеканалов. Когда-то были бабушки Черновецкого, а сегодня есть бабушки Зеленского, которые от него без ума. Но туман рассеется, и это будет поражение Зеленского. А в выигрыше будет Медведчук", - отметил он.

Экс-чиновник отметил, что Зеленский в целом, за два года, не сделал ни одного положительного шага для улучшения жизни в стране, и поэтому закончит так, как в свое время президент Виктор Ющенко.

"От него (Зеленского, ред.) всего можно ожидать – это непредсказуемый человек, случайно попавший на такой высокий пост, не имея никакого опыта, и окружение его этого опыта не имеет. Кроме целой кучи глупостей, я не вижу ни одного положительного шага. Ни одного предвыборного обещания не выполнено и не будут выполнено. Эти постоянные заседания СНБО, скоро на мышей будут накладывать санкции. Будут суды, суды ЕСПЧ, это путь в никуда. Такой путь он избрал. Я это предвидел и говорил перед выборами в ВР: не делайте глупостей. Такая же ситуация была с Ющенко – мессия спустился с небес, а закончил он 3%. Зеленского ждет то же самое", - резюмировал Москаль.