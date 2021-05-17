Москаль о деле Медведчука: Это полное нарушение Конституции и закона Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Доказательства, представленные ОГПУ и СБУ по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, нарушают не только законы, но и Конституцию Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант МВД, экс-народный депутат, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Если бы я был судьей, я бы их просто сразу выгнал, потому что это полное нарушение Конституции и закона Украины. Как могла Венедиктова делать представление на основе таких уголовных производств, открыла СБУ неконституционным способом. Другой вопрос к доказательной базе. Для записей телефонных разговоров должны быть соответствующие судебные решения. В противном случае - это недопустимые доказательства в нынешнем уголовно-процессуальном законодательстве. Неустановленные лица, в неустановленном месте вели какие-то переговоры, передавали какие-то материалы. Все телефонные разговоры, которые были на пресс-конференции, должны быть подтверждены судебным решением. А телефон его слушался на основании решения суда?" - отмечает Москаль.

По его словам, все представленные доказательства - это пять томов вырезок из Интернета и газет, но это бездоказательные эмоции.

Москаль уверен, что дело имеет все шансы развалиться в суде.

"Все эти записи, которые сливает СБУ в интернет, нужно легализовать. Само СБУ скидывает в интернет и поэтому из интернета показывает. Но если это писали негласно, или писали иностранные спецслужбы, это же нужно легализовать. А легализовать это можно, только если было разрешение суда. А если его не было, суд это доказательство просто не примет во внимание", – пояснил Москаль.

Следующий вопрос – должна быть экспертиза голосов. Вторая сторона, представитель правительства РФ, вероятно, от такой экспертизы откажется. Кроме того, фактически невозможно привлечь свидетелей со стороны РФ, получить данные от налоговой и оценить возможные масштабы ущерба.

"Нейтральный судья будет слушать обе стороны. Сторона защиты сразу же скажет: ваша честь, мы хотим, чтобы сторона обвинения привела в суд вот таких свидетелей. И уже на этом суд затянется до японской Пасхи. Поверьте мне, перспектив у этого дела нет", – добавил он.