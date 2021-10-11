Москаль: До прихода Зеленского к власти происходили обмены пленными, а сейчас их уже нет годами

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До прихода Владимира Зеленского к власти происходили обмены пленными, а сейчас их уже нет годам. Об этом заявил экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI и VII созывов Геннадий Москаль в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале".

"Смотрите, ну как так, нет уже годами обмена пленных? Нет. Там не десять находятся в застенках ЛНР, ДНР, не двадцать, не сорок... У меня, когда я был, это в районе 29 поста, в районе населенного пункта ... Медведчук возил 70, 90, 98 за раз. Я знаю, потому что у нас было коммунальное учреждение, "скорая помощь", которая обслуживала первую линию, забирала и убитых, и раненых, и военных, и гражданских, и тому подобное. И всегда, когда шел обмен, они запрашивали "скорые", потому что неизвестно, кого приведут, кто болен. Явно, что сначала они проходили медицинское обследование, затем их уже распределяли", – рассказал он.

Москаль также уверен, что обмены перестали происходить при нынешней власти потому что нет обменного фонда.

"Но были обмены, были. Так почему же с приходом новой власти, нет их? Знаете, почему? Нет обменного фонда. Никого в России сегодня ... Они уже всех, кого хотели, забрали. Их никто не интересует ... Если бы не вагнеровцы, мы бы уже всех натянули, до единого. Потому что там были те, которые сбивали луганский самолет... Я думаю, что придет время и суд приговорит Зеленского, Ермака и все эту шоблу, которая это все сдала Лукашенко, а, скорее всего, сдала РФ", – отметил Москаль.

Ранее народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО, хотя председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук мог их освободить еще в январе.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

Сам Медведчук заявил, что власть перешла все красные линии, когда не дала освободить четырех женщин из ОРДЛО.