Море по колено: Погребинский объяснил действия власти в деле Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

"Украинское руководство ведет себя, как загнанная в угол крыса, которая готова в любой момент броситься на оппонента, невзирая на то, что это за оппонент — Медведчук или [Петр] Порошенко… Причем так себя и ведет, как загнанная в угол крыса, то есть абсолютно неадекватно", — заявил он.

Неадекватностью Погребинский назвал сумму залога в 1 млрд гривен (около 2,5 млрд рублей) в новом обвинении Медведчука, при том, что ранее все его счета были заблокированы из-за следствия.

Также он отметил, что новые обвинения "абсолютно бессмысленны, поскольку не содержат состава преступления", и это, по его словам, хорошо понимает Офис генпрокурора. Поэтому можно сделать вывод, что правоохранители и руководство Украины считают, что им "море по колено и можно беспредельничать".

На прошлой неделе Медведчука обвинили в содействии деятельности террористических организаций. Обвинения касаются предполагаемой причастности политика к "схеме поставки" угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.