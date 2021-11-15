Монастырского заслушают в Раде из-за ситуации на границе с Беларусью
Вопрос по размещению беженцев из Беларуси в Украине в Раде не рассматривался
В пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте заслушают министра внутренних дел монастырского относительно ситуации на границе Украины и Беларуси. Об этом во время согласительного совета сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук
"На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанным с неприкосновенностью украинско-белорусской границы", - сказал он.
В то же время, по словам главы парламента, вопрос о размещении беженцев из Беларуси в Украине не рассматривался.
Напомним, Украина готовится к любым сценариям развития ситуации на границе Польши с Беларусью. По данным разведывательных органов, на территории Беларуси находится около 16 тысяч человек — так называемых беженцев.