Монастырского заслушают в Раде из-за ситуации на границе с Беларусью

Денис Монастырский Фото из открытых источников

Вопрос по размещению беженцев из Беларуси в Украине в Раде не рассматривался

В пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте заслушают министра внутренних дел монастырского относительно ситуации на границе Украины и Беларуси. Об этом во время согласительного совета сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук

"На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанным с неприкосновенностью украинско-белорусской границы", - сказал он.

В то же время, по словам главы парламента, вопрос о размещении беженцев из Беларуси в Украине не рассматривался.

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Напомним, Украина готовится к любым сценариям развития ситуации на границе Польши с Беларусью. По данным разведывательных органов, на территории Беларуси находится около 16 тысяч человек — так называемых беженцев.