Монастырский стал новым министром внутренних дел

До этого он избран депутатом от "Слуги народа" и возглавлял комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности

Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сведения об этом содержатся на сайте Верховной Рады.

В частности, за его назначение главой МВД проголосовал 271 парламентарий.

"Я не обещаю моментально решить все проблемы. Это невозможно. Но обещаю достойно нести службу в интересах народа и государства", - заявил Монастырский после принятия решения.

Как сообщает "Украинская правда" на посту министра он планирует сосредоточить внимание на:

борьбе с организованной преступностью, ворами в законе,

на привлечении полицией к ответственности всех без исключения нарушителей, независимо от их должностей,

налаживании отношений между полицией, общиной и местными властями,

безопасности дорожного движения,

цифровизации всех сфер работы МВД,

борьбе с наркотиками,

защите госграницы - в частности, "строительстве современной эффективно-обустроенной границы по всему периметру государства",

внедрении добровольного страхования от повреждения имущества в пожаре,

укреплении "внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса".

Монастырский уже написал заявление о сложении полномочий депутата (Рада прекратила его полномочия 340 голосами) и принял присягу члена Кабинета министров.

Как известно, новому главе МВД 41 год, он по образованию юрист. Был избран депутатом от "Слуги народа" и возглавил комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

До избрания нардепом Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, работал юристом в нескольких частных компаниях – в частности Hillmont Partners, которая предоставляет юридические услуги для инвесторов и бизнеса, и "Лигал Консалтинг", консультирует агентства по вопросам недвижимости.

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К команде Зеленского Монастырского позвал его знакомый, ныне председатель образовательного комитета от "слуг" Сергей Бабак, который попросил его проанализировать правоохранительный блок программы будущего президента.

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины. Заявление на увольнение тот подал сам.