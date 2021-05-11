Молодежное крыло ОПЗЖ сделало заявление относительно давления на Виктора Медведчука и Тараса Козака

Молодежное крыло "Оппозиционной платформы - За жизнь" сделало заявление относительно давления на председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука и члена ОПЗЖ, народного депутата Тараса Козака. Его текст обнародован на сайте организации.

Приводим его дословно:

Сегодня, 11 мая, власть Украины выдвинула подозрения в госизмене Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, а также состоялись обыски в офисе ОП-ЗЖ и дома у Виктора Медведчука. В длинном перечне неправомерных действий со стороны правительства Зеленского в адрес лидера оппозиции Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака, таких как незаконное закрытие телеканалов, персональные санкции, нападения радикалов на офисы партии и прочего, сегодня была открыта новая страница. Еще один акт безосновательных незаконных репрессий, месть и политическая расправа со стороны власти с оппозицией, которая набирает силу и поддерживается народом Украины с каждым днем все больше, на фоне преступного попрания властью интересов украинцев.

В День Победы 9 мая к всеукраинскому празднованию, организованному партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", примкнуло огромное количество граждан Украины. Виктор Медведчук и другие члены партии в очередной раз продемонстрировали твердую волю отстаивать свои идеи и ценности, беречь память о Великой Отечественной войне и чествовать ее героев. Нравится ли это правительству, допускающему зигующие марши на улицах столицы Украины? Ответ очевиден.

Вчера власть убедилась, что идеи и ценности "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает большая часть украинцев. А сегодня объявила Виктору Медведчуку подозрение в госизмене.

Все предшествующие этапы репрессий против лидера партии ОП-ЗЖ Виктора Медведчука и его соратников так и не были обоснованы. Запрещенные Конституцией санкции против граждан Украины, закрытие телеканалов Тараса Козака и прочее – власть по сей день так и не предоставила ни единого доказательства правомочности таких действий.

Деятельность Виктора Медведчука, как патриота и профессионального политика, вскрывает непрофессионализм и продажность власти Украины, обнажает произвол и беззаконие, геноцид, которым власть подвергает украинцев. Борьба с инакомыслящими является средством для достижения полного и безвозвратного права безнаказанно творить беззаконие в отношении населения Украины.

В сложившейся ситуации Молодежное крыло "Оппозиционной платформы – За жизнь" присоединяется к обращению партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" к народу Украины, к молодежи, которой не безразлично настоящее и будущее страны, с тем чтобы остановить беззаконие и вернуть Украине статус правовой суверенной державы. Власть должна заниматься не политическими расправами, а своими прямыми обязанностями. Геноцид, ограбление украинского народа, произвол и репрессии в нашей стране нужно остановить!