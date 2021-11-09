Молодежное Крыло ОПЗЖ объявило сбор подписей против переименования городов Луганской области

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Команда Молодежного Крыла ОПЗЖ в Луганской области инициировала сбор подписей жителей против переименования населенного пункта, которое власть собирается производить без учета мнения северодончан.

До этого, представители Молодежного Крыла ОПЗЖ получили множественные обращения местных жителей в связи с деструктивной инициативой власти переименовать город – об этом рассказал руководитель Луганской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Олег Мажуго.

"В Луганской области на сегодняшний день существует огромное количество проблем, решения которых требуется незамедлительно произвести на уровне как местных военно-гражданских администраций, так и на уровне центральной власти. Это и провалы в реализации комплекса мер по борьбе с коронавирусом. И хотя у власти был не один месяц для подготовки к новой волне эпидемии, сегодня же больницы испытывают острую нехватку "кислорода", количество заболевших только за прошедшие сутки достигло отметки в 19 тысяч, медики не справляются с нагрузкой, поскольку медицинская система не была должным образом подготовлена к обострению ситуации с COVID-19. Счастьенская ТЭС же объявила о веерных отключениях электроэнергии, поскольку запасов угля на ней хватит лишь на месяц. А со стартом отопительного сезона, люди с ужасом ждут новых платежек за газ, горячую воду и отопление. И, вместо того чтоб заниматься вбросами таких информационных поводов как переименования населенных пунктов, власти следует заняться решением реальных проблем украинцев", — заявил Мажуго.