"МолодежьНеравнодушна" в Одессе: Активисты "Молодежь – За Жизнь" раздали продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам

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Представители общественной организации "Молодежь – За Жизнь!" в Одессе провели благотворительную акцию в рамках всеукраинского флешмоба "МолодежьНеравнодушна". Участники раздали продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам на улицах города. Акция длилась несколько дней в разных районах Одессы. По мнению депутата Одесского районного совета от партии "ОПЗЖ" Валерия Чигидина, нуждающихся в помощи пенсионеров становится все больше. Виной тому – губительная социальная политика государства.

"В Украине очень много проблем у наших пенсионеров, все они требуют системных реформ и кадровых ротаций в правительстве. На сегодняшний день, власть вместо обеспечения достойного уровня жизни людей, занимается лишь повышением тарифов и созданием новых бесполезных структур, в следствии чего налоги украинцев идут не на социальные выплаты и пенсии, а на содержание раздутого штата чиновников. Но любая дорога начинается с шага, поэтому мы, молодым активом, в силу собственных возможностей, поддерживаем наших пенсионеров уже сейчас. Флешмоб "МолодостьНеравнодушна" запущенный центральным аппаратом "Молодежь – За Жизнь" — реальная помощь объединяющая молодёжь всей страны, призванная обратить внимание на проблемы людей пожилого возраста", — рассказал Чигидин.