Многотысячный митинг под Верховной Радой: ОПЗЖ против продажи земли!

Активисты Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" организовали митинг под стенами Верховной Рады против продажи украинской земли, сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается, к акции также присоединились представители организации "Патриоты – За жизнь" и народные депутаты Украины. Площадь Конституции давно не собирала такого количества людей – в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Люди пришли с флагами и транспорантами, чтобы высказать протест и несогласие с политикой нынешней власти и открытием рынка земли.

Партия ОПЗЖ выступает против продажи земли иностранцам, лишения народа Украины права на владение украинской землей, за реализацию обещанного президентом Зеленским народовластия и референдума. На митинге выступили народные депутаты партии ОПЗЖ – Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Юрий Загородний, Вадим Рабинович, Виктор Черный, Наталья Королевская, Александр Качный, Олег Волошин, Александр Лукашев и другие, а также лидер Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский и лидеры областных организаций Дмитрий Музыка (Днепропетровская область) и Валерий Чигидин (Одесская область).

Артем Марчевский в своей речи провел аналогию с попыткой захватчиков вывезти украинскую землю за границу во время Великой Отечественной Войны:

"Вы помните, что делали немцы во время фашистской оккупации на нашей земле? Мы все это проходили в школе на уроках истории. Фашисты срезали наш чернозем и вывозили. Почему так происходило? Украинский чернозем считается одним из лучших в мире по всем показателям. Сейчас не надо ничего оккупировать – есть власть, которая своим преступным голосованием практически осуществляет то же самое, что делали фашисты на украинской земле. Продажа нашей земли, продажа ее иностранцам – это преступление. У наших граждан сегодня просто физически нет средств, чтобы купить землю, а значит она уйдет иностранцам. Мы не должны этого допустить. Мы должны отстоять и отстоим нашу землю. Партия ОПЗЖ подала более тысячи правок, благодаря чему удалось оттянуть этот процесс на несколько месяцев. Но монобольшинство, эта преступная власть, все равно проголосовала. Мы с вами здесь сегодня на улице – это последняя надежда. Последняя надежда на то, что земля останется украинцам. Иначе ее попросту вывезут. Нам предстоит долгая борьба и я уверен, что мы победим. Другого пути просто нет", – заявил Марчевский.

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, в свою очередь, подметил количество людей из разных регионов, которые приехали выразить несогласие с политикой Зеленского:

"Сегодня вы пришли на одну из главных площадей Киева, и я рад видеть здесь Ровно, Одессу, Харьков, моих земляков из Закарпатья – все мы сегодня здесь собрались с одной единственной целью – сказать этой власти: Руки прочь от земли! Эта земля, которая дала им возможность нынешней власти получить образование еще при Советском Союзе. Разве то, что делает сегодняшняя власть, это уважение к истории своей страны, к истории своих отцов и дедов, которые победили ради всех нас, к своей земле? 20 лет назад в этой Верховной Раде я с товарищами боролись за мораторий на продажу земли и за право украинцев владеть своей землей. У наших ближайших соседей земля в 7-10 раз дороже той, по которой уже с 1 июля нынешняя власть хочет продавать нашу землю, обкрадывая наших граждан. Мы будем стоять за нашу землю! Мы не вышли на улицу, когда незаконно закрыли телеканалы 112, NewsOne, ZIK из-за пандемии, но сейчас мы не можем остаться в стороне. За нами правда! Мы победим! У Украины свой, независимый и достойный путь! Мы многонациональное государство, в нашем разнообразии наша красота! Мы сегодня уважаем право каждого украинца говорить на родном языке, и мы никому не позволим навязывать нам запрет на использование родных языков – русского, венгерского, словацкого и других. Наши деды всегда будут великими победителями! 9 Мая – это День Победы! А наша земля – это земля Украины!" – заявил со сцены Шуфрич.

По словам народного депутата Юрия Бойко, нынешняя власть любыми способами пыталась протянуть закон по продаже земли. В то же время ОПЗЖ с самого начала борется против:

"Наша борьба за украинскую землю началась, как только пришла нынешняя власть и мы увидели их первый законопроект, по которому можно продать землю по 200 тысяч га в одни руки любому иностранцу. Эта борьба длилась пять месяцев. Позорным способом, ночью, во время пандемии власть протянула этот законопроект. Этот закон принят благодаря "слугам народа", которые, на самом деле, идя на выборы, обещали, что будет референдум по вопросам, которые беспокоят людей, а земля всегда была священным вопросом для украинского народа.

Когда это случилось, наша фракция сразу пошла с иском в Конституционный суд, и завтра Конституционный суд начинает рассмотрение этого вопроса, вопреки всем попыткам власти заблокировать его работу. Эта борьба продолжается и сегодня. И она будет продолжаться, потому что мы знаем, насколько это чувствительный, важный и судьбоносный вопрос для людей – вопрос будущего нашей земли. Я уверен, что мы победим, потому что за нами стоите вы. Все люди Украины, фермеры, все те, кто живет на земле, кормится с земли, все наши граждане. Мы не можем позволить, чтобы наша земля была продана транснациональным корпорациям, иностранцам, для которых города Украины – это ничего не значащие точки на карте. Наши люди для них просто не существуют, так как мы им не нужны. Мы чувствуем, что ответственны перед вами, и будем бороться до конца за то, чтобы украинская земля осталась украинцам", – заявил Бойко.

А по мнению народного депутата Юрия Загороднего, земля для украинцев – это часть культуры. И отношение к ней у народа – особое:

"Я, как большинство из вас, родился в обычной сельской местности, в Васильковском районе Киевской области. Там я вырос и с детства знаю, что такое сельская работа, работа на земле и любовь к своей земле. У украинцев всегда было особенное отношение к земле, потому что земля всегда кормила каждую семью. Я хорошо знаю и то, как раньше относились к земле и как воспитывали подрастающее поколение. Я долго работал учителем в школе и был директором. В те времена всегда по окончании учебного года дети работали на земельных участках, в колхозах. Работа на земле – это вечное стремление украинца. Украинские поэты и писатели в своих произведениях описывали отношение украинцев к своей земле. Это и "Земля" Ольги Кобылянской, и Нечуй-Левицкий в своих произведениях, и другие. А сегодня власть Украины хочет забрать землю каждого украинца, нарушая основной закон – Конституцию Украины, ее статьи 5, 13, 14. Отсюда позиция нашей политической силы – нельзя открывать рынок земли в Украине, не спросив разрешения у ее хозяина – народа! Только по результату референдума можно возвращаться к этому вопросу. Не спешите, иностранные инвесторы, скупать нашу землю – наша партия ОПЗЖ придет к власти и отменит все эти антинародные и антиконституционные законы, и земля останется народу. Другого пути нет", – заявил Загородний.

Народный депутат Вадим Рабинович заявил, что продажа собственной земли иностранцам – беспрецедентное преступление со стороны власти.

"Мы с вами видели много митингов в жизни, но сегодня повод особенный. За землю умирают, землю защищают, но никогда не продают! Не было такого в истории мира, чтобы торговали своей землей. Даже в Африке такое невозможно. Что произошло в наших головах, что нам с улыбкой власть сегодня говорит, как о победе, что продаст нашу землю? Кто помнит 90-е – тогда продали заводы и фабрики, помните, что говорили? Что каждый из нас станет владельцем заводов и фабрик. Что в результате? Ни фабрик, ни заводов. Пять человек нажились и все. А сейчас то же самое говорят о земле – в каком дурмане можно поверить этому бреду?

Все посольства и фирмы просят гарантию, что покупают землю Украины надолго. Мы не должны дать себя обмануть. Это закончится тем, что все мы будем в нищете и земли у нас тоже не будет. Это не политический вопрос нашей партии.

Любой разумный человек, родившийся в Украине, понимает, что продажа украинской земли недопустима, какими бы лозунгами это не прикрывалось. Зеленые будут в зеленом шоколаде, а украинцам не будет чем кормить семьи, где жить, даже на кладбище невозможно будет пробиться. Очнитесь, украинцы!" – обратился он к присутствующим.

Народный депутат Виктор Черный напомнил, что украинскую землю нам завещали предки, которые проливали кровь за нее и не допустили бы её продажи.

"Сегодня нас здесь много, и это очень радует. Мы собрались здесь, чтобы напомнить власти, что мы, украинцы, не позволим власти продать нашу украинскую землю. Наши предки завещали нам нашу землю, проливали кровь за нее. Только предатели сегодня говорят о том, что нужно продать украинскую землю. Если земля будет продана, то мы не сможем пользоваться своей землей, а это и чернозем, и территория, как таковая, по которой мы сегодня можем свободно передвигаться. Иначе будет как в странах Запада, когда кругом стоят высокие заборы. Сегодня этот митинг организован политической силой ОПЗЖ, здесь собралась вся Украина: здесь и Ровно, и Запорожье, и Луцк, Кировоград, Сумы, Чернигов и другие города нашей родной Украины.

Мы призываем сделать все, чтобы предотвратить продажу земли.

Я хочу обратиться ко всем, кто хочет купить украинскую землю, к иностранцам. Совсем скоро мы придем к власти и вернем украинскую землю народу Украины. Вы потеряете Ваши деньги, а земля вернется украинцам", – заявил Черный.

Народный депутат Наталья Королевская связывает решение власти распродать землю с окончательным переходом Украины под внешнее управление:

"Мы все понимаем, сейчас страна находится перед выбором: жить самостоятельной независимой жизнью либо полностью отдаться под внешнее управление. Продать землю, открыть казино, перераспределить контрабандные потоки – это то, на что сегодня настроена нынешняя власть. Наша с вами миссия и задача – объединить все наши силы от Луцка до Луганска, от Харькова до Львова, объединить команду и сторонников, проявить силу, волю и дух и вместе защитить наших людей от нищеты, нашу землю от распродажи. Распродажа нашего будущего, нашей Украины, нашего права жить в сильной и независимой стране по указкам МВФ и международных корпораций – вот что планирует совершить нынешняя власть. Чтобы как можно больше украинцев уехали за границу, чтобы украинские женщины не рожали детей, чтобы как можно менее уверенно чувствовали себя наши люди на родной земле. Сегодня нас здесь тысячи, но на самом деле нас миллионы. Мы даем друг другу силы. Мы вместе стоим за мир и за будущее Украины! Верю в нас", – заявила Королевская.

После продажи земли и предприятий, нынешняя власть планирует покинуть Украину – убежден народный депутата Олег Волошин:

"Стратегия нынешней власти во главе с Зеленским сводится к одному – побыстрее все распродать и сбежать. Так называемые иностранные инвесторы, которым власть намерена продать украинскую землю – по сути это спекулянты, такие как Сорос, которые хотят купить украинскую землю дешево, чтобы перепродать и получить за это большую прибыль. Сегодня украинские черноземы – это, считайте, арабская нефть 70-80-ых годов. Нефть в мире потребляют все меньше, а население растет, и потребление продовольствия становится выше. Украина в этом смысле эдакое Эльдорадо. Тот, кто сегодня купит гектар украинской земли за 1000 евро, через десять лет сможет продать его за 50-60 тысяч евро. Поэтому, пока в стране война, которую власть не хочет заканчивать, пока в стране правовой беспредел – иностранные спекулянты так спешат скупить наши земли. При этом лично Зеленского Запад уже не поддерживает.

Эта власть безнадежно слаба. Попытки репрессий против Виктора Медведчука и других членов нашей партии не запугивают нас и наших сторонников. Сегодня мы с вами заполнили эту площадь, которую последние восемь лет оккупировали в основном радикалы и нацики, это говорит о том, что ситуация с землей волнует весь народ Украины", – заявил он.

Народный депутат Александр Качный напомнил, что помимо самой земли есть также и полезные ископаемые под ней, которые продадут "в черную":

"Мы сегодня говорим о главном – о том, что дал нам Господь Бог и что досталось нам от наших предков – о нашей земле!

72% всей земли Украины – это сельскохозяйственные земли. Под ними находятся недра, под ними находятся ценные ископаемые, которые никто не оценивает и не включает в стоимость этой земли. Самая дешевая оценка в мире сейчас – это оценка украинской власти нашей земли. 25-30 тыс. грн за гектар, в то время как в среднем в Европе земля стоит от 50 до 70 тысяче евро за гектар. Нашу землю хотят продать иностранцам через разные схемы, а спустя два года – продавать легально. Мы собрались для того, чтобы этого не допустить. Сейчас власть пытается задавать оппозицию репрессиями, потому что видят за нами силу. Потому что мы сегодня говорим правду людям и защищаем эту правду. Нас хотят обескровить и забрать то, что является нашим достоянием и защищено Конституцией. Мы вместе однозначно победим!" – заявил Качный.

Народный депутат Александр Лукашев напомнил, что не все украинцы реализовали свое право на получение земли, которую должно предоставить государство каждому украинцу.

"Я представляю восток Украины, Луганскую область. Как депутат-мажоритарщик я ежедневно сталкиваюсь с проблемами людей, которые лишены возможности реализовать свое право на 2 гектара земли для ведения личного сельского хозяйства. В этой ситуации мы видим, что народ не поддерживает идею продажи украинской земли. Мы в первую очередь должны реализовать конституционное право украинцев на владение землей. Украина начиналась с Декларации о государственном суверенитете, в котором было закреплено, что материальной основой суверенитета является земля. Позже в Конституции Украины была закреплена норма о том, что единственным носителем власти и суверенитета в Украине является народ. Нынешняя власть лишает народ Украины основы этого суверенитета. Миллионы украинцев противостоят продаже украинской земли. Зеленский обещал, что его первый закон на посту президента – будет закон о народовластии и что через референдум будут решаться все важнейшие вопросы украинской государственности. Но мы видим, что этот сакральный вопрос решен без народа Украины. Более того, власть уничтожает украинскую банковскую систему, за последние годы уничтожено 104 украинских банка, для того, чтобы обеспечить пространство для входа иностранных банков. Законом 2194 приняты нормы, по которым иностранные банки смогут владеть украинской землей. Мы не позволим забрать нашу украинскую землю и лишить украинцев владеть собственной земле. Мы будем требовать проведения всеукраинского референдума, – заявил он.