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Митрополит Тихон Шевкунов о массовом безумии, народном самоубийстве страны в революциях 1917 года

Митрополит Тихон Шевкунов Фото из открытых источников

Митрополит Тихон Шевкунов выпустил фильм "Гибель империи. Российский урок" (смотреть первую серию https://youtu.be/g-OUSnBYZRg), в котором рассказал о том, как после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года рухнула Российская империя. 

Выход ленты обсудили в телепрограмме "Гибель империи".

По словам митрополита Тихона, события тех времен стали попросту самоубийством страны, несмотря на то, что в те времена Россия была как раз на пороге развития и буквально спустя пару десятков лет могла бы стать достаточно развитой.

"Важно посмотреть, как из сравнительно благополучной ситуации в России, Украине, на нашей общей родине, мы можем извести такие проблемы", - подчеркнул Шевкунов.

При этом он отметил, что в те времена страна в целом была вполне благополучной, а темпы роста ее были совершенно потрясающие. Однако, по словам Шевкунова, из-за народа в стране произошла революция.

"Виноват в революции был народ, безбрежная дурь, безумие и безответность", - указал митрополит.

Стоит отметить, что также в телепрограмме по случаю выхода фильма "Гибель империи. Российский урок" (смотреть вторую серию https://youtu.be/WLYDlEaMhkE) приняли участие духовенство, деятели науки и культуры из России и Украины.

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