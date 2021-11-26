Митрополит Тихон рассказал о возможности предотвращения событий февраля 1917 и о том, что привело к перевороту

Митрополит Тихон Шевкунов Фото из открытых источников

Организаторами переворота в России 1917 года были не большевики, как это принято считать, а элита: аристократия и военные, у которых был "суицидальный комплекс и слепота". Об этом в ходе Международного медиапроекта о фильме "Гибель Империи" (смотреть первую серию и вторую серию) рассказал его автор, митрополит Тихон Шевкунов.

"В преданиях и в воспоминаниях русской миграции в США рассказывается такая история. У Александра Федоровича Керенского спросили ровно то, что вы спросили сейчас у меня, ему задали вопрос: "Александр Федорович, можно было бы сделать что-то, чтобы этот кошмар, большевистский террор и прочее, прочее, прочее, чтобы этого не случилось?". "Можно", - абсолютно уверенно ответил Керенский. "Что для этого надо было сделать?" - спросили его. Керенский сказал: "Для этого надо было расстрелять всего лишь одного человека". "Ленина?" - спросили у Керенского. "Нет, Керенского," - сказал Александр Федорович Керенский. Это такая обобщающая история. Революция, точнее, переворот в 17 году совершили русские элиты. Это были и …, и аристократия и военные. Вот их безумие, их слепота, их страшный совершенно суицидальный комплекс, о котором они догадались только постфактум, но суицидальный не только для них, но и для всей России - вот если бы можно было остановить, то это было бы прекрасно", - рассказал Шевкунов.

По его мнению, общество того времени заболело "параличем", поскольку никто - ни император Николай Второй, ни аристократы, не поддерживающие революционные изменения, не сделали ничего, чтобы их остановить.

"Не зря безумие революции - это не просто некая фигура речи, и не историки даже, а психиатры того времени - я надуюсь, мы вернемся к этой теме, это очень-очень интересно. Вы знаете, это была тотальная, жуткая болезнь, в которую ввергло себя общество. К сожалению, бесконечно почитаемый мной святой страстотерпец, император Николай Второй, не смог увидеть этой опасности, не смог должным образом на нее отреагировать. Он прекрасно знал о том, что заговоры происходят повсюду, и он говорил об этом со своими близкими соратниками, в том числе с тем же Щегловитовым, но он был уверен в верности армии.

По словам Шевкунова, честь русского офицерства и генералитета спасли не элита, а два простых генерала.

"Тогда честь русского офицерства и генералитета, а все командующие фронтами прислали Николаю второму телеграммы с требованиями или мольбой отречься от престола, даже не представляя, что после этого будет. Так вот, честь русского генералитета спасли двое, которые прислали телеграммы: "Ваше Величество, ради бога, не покидайте трон, это гибель, мы готовы прийти, жизнь положить за вас вместе с нашими солдатами". Это не были командующие фронтами, это были просто два генерала. Так вот, честь русского генералитета спасли тога татарин, Хусейн, и немец Федор Келлер. Остальные предали все. Именно поэтому Троцкий имел такую наглую возможность в своих воспоминаниях, написанных уже в изгнании, в миграции, сказать, что никто из генералитета не пришел на помощь своему императору, все срывали царские погоны и пытались налепить красные звезды. Он, конечно, преувеличивал, выдавал желаемое за действительное, но таких было действительно немало", - добавил митрополит.