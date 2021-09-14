За два дня 4 погибших: Украина передала СММ ОБСЕ ноту из-за обстрелов на Донбассе

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Также с украинской стороны более десятка раненых

Представители совместного центра по контролю и координации передали представителям миссии ОБСЕ официальную ноту по поводу обстрелов на Донбассе 11 и 12 сентября, в результате которых погибли четверо украинских военных, 13 были ранены. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

"13 сентября была проведена встреча с представителями офиса СММ ОБСЕ по взаимодействию в Украине, по поводу систематического нарушения режима прекращения огня ВФ РФ, что привело к ранению 13 и гибели 4 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время встречи представителям миссии была передана официальная нота, в которой дана оценка ситуации, сложившейся в операционной зоне ООС 11 и 12 сентября", - говорится в публикации.

В СЦКК напомнили, что 11 сентября незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции ВСУ. Также противник обстрелял Новогнатовку, Верхнеторецкое, Кряковку, Марьинку, чем нанес повреждения частным зданиям.

12 сентября незаконные вооруженные формирования совершили 19 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего погибли 2 и получили тяжелое ранение 3 военнослужащих ВСУ.

Как отмечается, за указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ. Несмотря на многочисленные обращения необходимой реакции со стороны вооруженных формирований не было.

Напомним, 11 сентября представители НВФ 10 нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения. 12 сентября в результате обстрелов погибли 2 и были ранены 3 украинских военнослужащих.