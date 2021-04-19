Мировые СМИ продолжают осуждать закрытие Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и санкции против Медведчука

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Ведущие мировые СМИ продолжают осуждать закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и введение санкций против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Так, итальянский журнал Pragma Magazine считает, что Зеленский перешел от ремиссии к России к гораздо более решительной. "Таким образом, правительство наложило санкции на лидера главной оппозиционной партии Виктора Медведчука, закрыло три телеканала и, прежде всего, попросило гарантировать льготный путь вступления в НАТО для его страны, получив поддержку американского президента Байдена… и предложил французу Макрону подписать декларацию в поддержку вступления Украины в ЕС", – говорится в публикации.

Информационное агентство Regnum предполагает, что санкции против Медведчука – это уже персональный каприз Владимира Зеленского. "…уж слишком рьяно рос рейтинг его "Оппозиционной партии – За жизнь" (ОПЗЖ) в начале года. Но исполнение желаний всегда, согласитесь, влечет за собой расходы. И эти "расходы" в украинском случае просчитаны явно не были", – подчеркивают журналисты.

В то же австрийское СМИ fischundfleisch отметило усилия Медведчука обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса "Спутник V", однако Зеленский этого не допустил. "…Проблема даже не в предполагаемом нежелании вакцинировать население. Украина испытывает огромные трудности с получением необходимого количества вакцин, из-за чего начало вакцинации уже отложено как минимум на два месяца. Попытки политика и компании Виктора Медведчука получить российскую вакцину Sputnik V для Украины или даже произвести ее в Украине в этой ситуации имели для него печальный конец: на политика были наложены санкции, близкие к нему телеканалы были закрыты, и российские вакцины запрещены законом. Нигде в мире вопрос вакцинации – или невакцинации – не подвергался такому политическому насилию, как в Украине…", – пишет издание.

Интернет-издание "Наша версия" проанализировало санкции в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. "Отдельно стоит упомянуть о карах, которым подверглась семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, не скрывающих свое крымское имение. После объявления об очередных санкциях Херсонский городской суд по ходатайству украинской прокуратуры наложил арест на принадлежащее им украинское судно Romance за "нарушение правила въезда" на территорию Крымского полуострова, который власти Украины считают своей оккупированной территорией. Об этом объявлено на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины", – отмечают журналисты.