Мирослав Гай: Я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Так называемые пленки Медведчука направлены не против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а именно против пятого президента Петра Порошенко. В этом признается и сам Денис Бигус, неоднократно подчеркивая, что о "Медведчуке мы и так все знаем". К такому выводу пришел блогер, ветеран АТО Мирослав Гай на своей странице в Facebook, посмотрев соответствующие записи, передает Replyua.net.



Мирослав Гай отмечает, он также не услышал в этих пленках чего-то особенно нового. Если это все "компромат" на Петра Порошенко, а фигурирует он в нем преимущественно в словах самого ведущего, ведь даже Медведчук о нем напрямую почти не вспоминает, то это еще больше доказательство того, что Порошенко – самый лучший украинский президент за годы независимости. Самый лучший из тех, кто мог быть, возможно самый лучший из тех, что будут, но лучший из тех, что были и сейчас.



"Мне, как зрителю, всячески пытались объяснить цинизм политики. Но я и так знаю, что политика цинична, а политики – циники. Мне и нужен у руля страны во время войны прагматик, делец, хитрый и хладнокровный, циничный и агрессивный президент. Мне не нужен неопытный нытик Зеленский во время войны. Мне, как гражданину, сознательному избирателю, нужна акула. Поэтому я благодарю Бигуса за эти пленки. Если это все, то это только доказывает мне адекватность выбора украинцев в 2014 году", – резюмировал блогер.