Минюст озвучил перспективы суда по долгу Януковича

Денис Малюська Фото из открытых источников

Высокий суд Лондона может принять решение по данному делу в ближайшее время или оно затянется еще на годы

Судьба так называемого долга Януковича перед Россией в 3 млрд долларов может решиться уже в этом году. О перспективах судебных разбирательств по данному делу в интервью Украинской правде рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Так - следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", - сообщил министр.

При этом он отметил, что не может разглашать информацию по делу.

"Это дело ведет - уникальный случай - Министерство финансов, не мы.... Учитывая то, что вопрос очень сенситивный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело относительно шансов и о возможных решениях", - пояснил Малюська.

В то же время глава Минюста назвал три варианта дальнейшего развития событий в этом деле.

Первый - Россия будет добиваться, чтобы осталось в силе решение первой инстанции о взыскании денежных средств по упрощенной процедуре, поскольку у Украины якобы нет аргументов, которые стоило бы анализировать.

Еще два варианта-в пользу Украины: либо перейти в полный судебный процесс, чтобы исследовать все доказательства и аргументы Украины, либо остановить процесс до решения в другой международной судебной инстанции. В обоих случаях сроки решения данного дела затянутся на длительное время.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины собирается подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ к Украине относительно еврооблигаций на 3 миллиарда долларов в начале июня.