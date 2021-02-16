Минские соглашения остаются единственной базой для решения конфликта на Донбассе, - Резников

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

Министр подчеркнул, что России следует внимательнее читать текст соглашений, где первым пунктом значится вопрос безопасности

Украина не может отказаться от Минских соглашений, однако их необходимо модернизировать. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не значит, что Украина может отказаться от Минских соглашений.

Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которой – прекращение войны на Донбассе", - сказал Резников.

По словам министра, Минские соглашения нуждаются в модернизации, приведя в качестве примера, пункт 9 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передаче контроля на границе Украины и РФ.

В то же время он подчеркнул, что России следует внимательнее читать текст соглашений, где первым пунктом значится вопрос безопасности. Поскольку без нее не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потери от оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей для Украины составляют сейчас 375 млрд грн без учета стоимости активов.