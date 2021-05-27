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Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске: Нужно искать другую площадку

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров по поиску нового места, в первую очередь - к ОБСЕ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, контактная группа будет искать новую площадку для переговоров.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос о точке обсуждения - минский площадка. Мы обязательно будем искать новую площадку", - заявил первый президент Украины.

Также Кравчука добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь ОБСЕ.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Также арестовали на два месяца девушку белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича - Софию Сапегу.

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