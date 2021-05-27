Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске: Нужно искать другую площадку

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров по поиску нового места, в первую очередь - к ОБСЕ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, контактная группа будет искать новую площадку для переговоров.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос о точке обсуждения - минский площадка. Мы обязательно будем искать новую площадку", - заявил первый президент Украины.