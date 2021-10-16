Минобороны создало новый департамент: чем он будет заниматься

Министерство обороны Украины Фото из открытых источников

Департамент создан в соответствии с законом "об оборонных закупках"

В Министерстве обороны создан Департамент государственного гарантирования качества для усовершенствования взаимодействия с исполнителями оборонных закупок . Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, передает прессслужба Минобороны.

"Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность исполнителя оборонных закупок, иначе заказчик нарушает законодательство, в том числе и Конституцию Украины. Роль Министерства обороны - заключать сделки и договариваться", - сообщили там.

Он отметил, что Департамент создан в соответствии с законом "об оборонных закупках". Формирование департамента будет закончено к концу 2021 года. Также, по словам замминистра, в рамках преобразований до конца года такого понятия, как "управление военных представительств", не будет.

"Такое решение по моему представлению принял министр обороны. Создан Департамент государственного гарантирования качества, который будет действовать в соответствии с требованиями Закона Украины "об оборонных закупках", - сказал Носов.

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