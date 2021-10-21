Министры обороны НАТО утвердили новый план обороны Альянса

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Министры обсудили также реакцию НАТО на новые ракетные системы России

Министры обороны стран НАТО на заседании в четверг утвердили глобальный план обороны Альянса. Об этом после встречи министров обороны стран НАТО объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

"Сегодня министры утвердили новый план обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужны силы", – сказал Столтенберг, добавив, что план поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз.

Он добавил, что министры также согласовали целевые показатели сил и средств, что является частью процесса оборонного планирования.

По его словам, министры обсудили также реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

"Мы не будем повторять дестабилизационное поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированные меры, чтобы дать ответ на эти угрозы", – сказал генсек НАТО.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, планирует ли Альянс разворачивать оружие в космосе. По его словам, НАТО планирует развивать современные способности и наращивать активность в космосе.