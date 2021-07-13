Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку
Сейчас СМИ называют двух кандидатов на должность
Министр внутренних дел Арсен Аваков освобождается от должности. Об этом сообщается на сайте МВД.
"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.
Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - подчеркнул он.
Как известно, Аваков возглавлял министерство с 2014 года.
Сейчас СМИ называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.
Напомним, ранее в Верховной Раде оценили возможность отставок в Кабинете министров. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, до осени изменения в правительстве не планируются.