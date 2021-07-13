Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Сейчас СМИ называют двух кандидатов на должность

Министр внутренних дел Арсен Аваков освобождается от должности. Об этом сообщается на сайте МВД.

"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - подчеркнул он.

Как известно, Аваков возглавлял министерство с 2014 года.

Сейчас СМИ называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.

Напомним, ранее в Верховной Раде оценили возможность отставок в Кабинете министров. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, до осени изменения в правительстве не планируются.