Министр культуры Ткаченко подает в отставку, – источник

Александр Ткаченко

Это связано с отделением Госкино от Минкультуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке председателю Верховной Рады. Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.

Отмечается, что накануне, 10 ноября, Кабинет министров на закрытом заседании проголосовал за отделение Госкино от Минкультуры.

"Министр узнал об этом постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Фактически, с подачи ОПУ Кабмин без согласования с Минкультуры перебрал полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино.

Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе ЦОИВ. Теперь Госкино должно стать Министерством кино", - говорится в сообщении.

При этом, источник называет отделение Госкино "последней каплей для Ткаченко".

"Ему с февраля 2021 года не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти, таких как Госинспекция и Госслужба охраны культурного наследия, ссылаясь на то, что все это надо оставить в министерстве. Что так же противоречит логике внедрения ЦОИВ", - отмечает оно.

Как известно, министр выступал против отделения Госкино, ведь, по словам собеседника, "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".

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В частности речь идет о передаче операционных функций в соответствующие центральные органы исполнительной власти – Госискусств, Госкино, до недавнего времени Гостуризма, Госэтнополитики и тому подобное, когда за министерством оставалась функция формирования политики, стратегий и координация деятельности ЦОИВ и регионов в сфере культуры и медиа.

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Напомним, что ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Сейчас в этом перечне находятся 208 человек.