Министр финансов Франции прибыл с официальным визитом в Украину

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно ле Мэр Фото из открытых источников

Брюно ле Мэр и Денис Шмыгаль должны подписать межправительственные соглашения

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно ле Мэр прибыл с первым официальным визитом в Украину. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в своем Twitter.

"Очень рад приветствовать министра финансов Брюно ле Мэра, который прибыл с первым официальным визитом в Украину как сопредседатель смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Эта важная сессия будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений", - написал дипломат.

В посольстве Франции в Украине проинформировали, что ле Мэр будет находиться с визитом в Киеве для укрепления и углубления двусторонних экономических отношений и заключения четырех межправительственных соглашений.

Французский министр должен встретиться с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, министром финансов Сергеем Марченко, мэром Киева Виталием Кличко. Также ле Мэр и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должны подписать межправительственные соглашения.

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Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию. Французский лидер Эмманюэль Макрон принял его в Елисейском дворце.

Во время брифинга после переговоров с президентом Франции, украинский глава раскрыл итоги разговора с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.