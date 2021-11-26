Михаил Макаренко: Президент продемонстрировал циничное отношение к медицине на пике пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский считает своим успехом то, как страна проходит эпидемию коронавируса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, профессор, заслуженный врач Украины Михаил Макаренко.

По словам оппозиционного депутата, на фоне удручающей ситуации в медицине, катастрофической ситуации со статистикой заболевших и умерших – это цинизм. Врачи, работающие на грани физических и моральных возможностей, вместо обещанных надбавок к зарплатам, получают лишь долги. В медучреждениях – проблемы с кислородом. Власть рапортует о мифических успехах в борьбе с коронавирусом, а реальная ситуация в медицине – на грани коллапса.

"В условиях пандемии врачи работают без выходных, на грани своих возможностей, а власть продолжает их кормить обещаниями о мифических доплатах. Не хватает средств для обеспечения больниц кислородом, на зарплаты медикам. Чтобы поддержать украинцев в такое тяжелое время - у власти денег нет. Зато всегда есть миллиарды для подрядчиков "Большого строительства". Нельзя допустить, чтобы эта несправедливость по отношению к нашим медикам продолжалась. Мы будем добиваться внесения изменений в бюджет на 2022 год, чтобы медучреждения получали все необходимое оборудование и материалы, а медики получали вовремя зарплаты и надбавки. Только создав нормальные условия для работы врачей и медперсонала, государство сможет обеспечить эффективную защиту здоровья и жизни людей", - резюмировал Михаил Макаренко.