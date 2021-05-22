МИД Украины: В Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

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Российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения

В МИД Украины заявляют, что в Крыму достаточно водных ресурсов для бытового использования, а проблема с водой обострилась из-за массированной милитаризации Россией полуострова. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает "Украинская правда".

"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированную милитаризацию: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - заявил он.

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Представитель МИД также отметил, что российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Он напомнил, что, в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

"Наша позиция четкая: возобновление поставки днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - заявил Николенко.

Отметим, что такая позиция прозвучала в ответ на заявление заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ильи Тимохова о том, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины может привести к очередной гуманитарной катастрофы с последствиями, которые трудно предсказать.

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Ранее в России заявляли, что скважины в Азовском море для поставки воды в оккупированный Крым начнут бурить с июля.