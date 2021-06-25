Украина требует от Германии и Франции объяснений относительно "диалога с Путиным"

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Киев хочет знать, почему лидеры этих стран захотели вернуть саммит Россия-ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пообщается с послами Германии и Франции, чтобы узнать, почему лидеры этих стран захотели вернуть саммит Россия-ЕС. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Мы сейчас будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

Я страшно не люблю с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы, я люблю говорить о том, что нас объединяет, но я убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают что-то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенными и так же жестко свои национальные интересы защищать.

Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции и хотим лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что узнал об инициативе Германии и Франции возобновить саммит Украина-Россия-ЕС в Брюсселе. Эти саммиты заморозили после аннексии Россией Крыма.

По словам Кулебы, на момент его внесения документ полностью отвечал интересам Украины, но Париж и Берлин, почему-то изменили свое мнение.

Также министр считает победой, что саммит ЕС не поддержал инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона.

"Это победа ... если бы эта инициатива прошла, система давления на Россию была ослаблена бы впервые с 2014 года. Это был бы страшный прецедент. Зато саммит ЕС принял документ, где написано, что РФ должна взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей", - резюмировал Глава МИД.

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Напомним, вчера канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Владимиром Путиным. По ее словам, ЕС должен сформулировать порядок общих стратегических интересов с Россией, речь идет в частности о защите климата и безопасности.

В свою очередь, Российской Федерации ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ и заявили, что страна готова к взаимодействию.

Кроме того, 24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией, "чтобы защищать наши интересы как европейцев".