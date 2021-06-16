МИД требует от Беларуси объяснений относительно допроса Протасевича представителями "ЛНР"

МИД Украины Фото из открытых источников

В "ЛНР" заявили, что нашли "доказательства" участия Протасевича в конфликте на Донбассе

Посольство Украины в Минске обратилось к властям Беларуси с требованием предоставить официальные объяснения относительно заявления "генпрокуратуры ЛНР" о допросе ранее задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

"Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубъектности", - отметил Николенко.

Он также отметил, что "это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию".

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"Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня. Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии нашим государством последующих решений по защите интересов национальной безопасности", – рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусской власти с требованием предоставить официальные объяснения.

Следует заметить, что так называемый "генеральный прокурор ЛНР" Сергей Горенко сделал заявление о том, что представителям незаконных вооруженных формирований удалось провести "следственные действия" с задержанным оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем.

По словам представителя НВФ, во время следственных действий удалось найти "доказательства" участия Протасевича в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Напомним, 23 мая белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать мужчину. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.