МИД РФ "рекомендовало" украинскому консулу Сосонюку покинуть Россию

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Для этого у украинского дипломата есть 72 часа

В Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка, которого накануне задержали в Санкт-Петербурге, в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, в министерство вызвали Временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

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"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов", - говорится в заявлении МИД РФ.

Таким образом украинский консул Александр Сосонюк должен выехать из России до 22 апреля.

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Напомним, накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на задержание и назвали такие действия России "очередной провокацией".