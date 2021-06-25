МИД РФ рассчитывает получить от Белого дома реакцию на закрытие трех каналов в Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили, что рассчитывают получить в Администрации президента США комментарий по поводу закрытия трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на официальной странице в Facebook.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой после рассмотрения Белым домом вопросов свободы прессы в Китае, Администрация США обязана обратить свое внимание и на закрытие трех каналов Украине.

"Белый дом сделал заявление с требованием к Китаю прекратить гонения на свободную прессу, освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. Американские эксперты, окормляемые администрацией США, трактуют это как намёк бизнесу свернуть деятельность в Гонконге. Вопрос. Когда ожидать подобные намеки со стороны Белого дома в связи с закрытием трёх независимых телеканалов в Украине", - сказано в сообщении.

Также пресс-службой российского МИД был опубликован ряд вопросов, на который ранее Белый дом не давал своей реакции.