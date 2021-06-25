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МИД РФ рассчитывает получить от Белого дома реакцию на закрытие трех каналов в Украине

ZIK

В Министерстве иностранных дел России заявили, что рассчитывают получить в Администрации президента США комментарий по поводу закрытия трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на официальной странице в Facebook

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой после рассмотрения Белым домом вопросов свободы прессы в Китае, Администрация США обязана обратить свое внимание и на закрытие трех каналов Украине. 
 
"Белый дом сделал заявление с требованием к Китаю прекратить гонения на свободную прессу, освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. Американские эксперты, окормляемые администрацией США, трактуют это как намёк бизнесу свернуть деятельность в Гонконге. Вопрос. Когда ожидать подобные намеки со стороны Белого дома в связи с закрытием трёх независимых телеканалов в Украине", - сказано в сообщении. 
 
Также пресс-службой российского МИД был опубликован ряд вопросов, на который ранее Белый дом не давал своей реакции. 

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.

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